【パリ＝工藤圭太】テニスの全仏オープンは最終日の７日、パリで男子シングルス決勝が行われ、第２シードのアレクサンダー・ズベレフ（独）が、第１０シードのフラビオ・コボリ（イタリア）を６―１、４―６、６―４、６―７、６―１で下し、四大大会初優勝を果たした。ドイツ勢の四大大会男子シングルス制覇は１９９６年全豪のボリス・ベッカー以来３０年ぶりで、６８年のオープン化以降の全仏優勝は初めて。優勝賞金２８０万ユ