8日午前に関東から沖縄の沿岸で津波注意報が出る原因となった地震が発生したフィリピンのミンダナオ島付近では、2023年12月にも大きな地震が発生して、日本で津波が観測された事があった。当時も千葉県から沖縄県の太平洋沿岸で津波注意報が発表された。2023年12月2日、フィリピンのミンダナオ島近くでマグニチュード7.7の地震があり、当時気象庁は千葉県から沖縄県にかけて太平洋沿岸の広い範囲で、最大で高さ1メートルの津波注意