フィリピン付近で午前8時48分ごろ発生した地震で、フィリピンに1メートルから3メートルの津波が到達する恐れがあると警報が出ました。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）ハワイの津波警報センターはフィリピンに1メートルから3メートルの津波が到達する恐れがあると警報を出しました。また、マレーシアにも警報を出し、30センチから1メートルの津波が到達する恐れがあるとしています。アメリカの