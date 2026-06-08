プロゴルファーの菅楓華、全米女子OP前につかの間のリラックス米大リーグ、ドジャースの球場に現れた21歳の女子プロゴルファーに日本のファンが騒然としている。「可愛すぎ」「似合ってます！」と反応が寄せられた。日本時間の8日、インスタグラムに「幸せな時間でした青好きにはたまりません！！また見に行きたいな」というメッセージとともにドジャースタジアムでの写真を複数公開したのは菅楓華（ニトリ）だ。大谷翔