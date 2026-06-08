本拠地エンゼルス戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でエンゼルスと対戦し、5-13で敗れた。試合中には不可解な判定でデーブ・ロバーツ監督が不満をあらわにする場面も。会見でも「試合に影響した」と苦言を呈した。0-0の2回エンゼルスの攻撃。1死一、二塁で先発のシーハンは8番シリを追い込んだ。フルカウントからの7球目、内角高めの速球は、シリが止めたバットにかすって捕手ラッシングのミットに納まっ