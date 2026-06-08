心ときめいたお気に入りのアイテムは、シーンに合わせて着こなしを調整しながら毎日でも出番を与えたいもの。そこで今回は【GU（ジーユー）】で人気の白スカートを使った、1週間の着回しコーデをご提案！ おしゃれスタッフさんのスタイリングアイデアをもとに、シーン別の着こなしのポイントを紹介していくので、ぜひコーデ組みの引き出しにインプットしてみて。 すっきり感にこだわっ