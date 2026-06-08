「石の上にも三年」という言葉は、かつては忍耐を尊ぶ美徳として語られてきました。しかし、自分自身をすり減らして、無理を続けた先で壊れてしまったら、立て直すには想像以上の時間がかかります。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 “3年は続けなきゃ”の呪縛 新卒で入った会社は、とにかく厳しい職場でした。上司から怒鳴られるのは日常茶飯事で、終電近くまで残業する毎日。 それでも私は、「最低でも3年は