JR四国 JR四国によりますと、6月8日午前2時過ぎに、坪尻駅（徳島県三好市池田町）～箸蔵駅（徳島県三好市池田町）の間で落石警報装置が作動しました。現地に係員を派遣したところ、斜面崩落を確認しました。このため土讃線（多度津～高知）の琴平駅～阿波池田駅間で8日は終日列車の運転を見合わせます。9日以降の運転計画については、詳細が決まり次第、発表するとしています。