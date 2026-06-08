今日8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ)を震源とする地震が発生し、午前9時5分に津波注意報が発表されました。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。太平洋沿岸に津波注意報が発表今日8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ)を震源とする地震が発生し、地震の規模(マグニチュード)は8.2と推定されます。太平洋の広域に津波発生の可能性がある