宮崎の新ユニフォームがお披露目されたJ2テゲバジャーロ宮崎は6月7日、2026/27シーズンにおける新ユニフォームデザインおよびユニフォームスポンサーを発表した。Jリーグが秋春制へ移行する初シーズンとなり、クラブとしてもJ2リーグの舞台で新たな挑戦が始まる。オフィシャルサプライヤーは引き続き株式会社ZOZOが務め、トップチームの活動全般におけるウェアを提供する。1stユニフォームはクラブカラーのピンクとホワイト