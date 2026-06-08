高知県では以下の市町村で「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。高知県・高知市、室戸市、安芸市、香南市、南国市、土佐市、須崎市、、四万十市、宿毛市、土佐清水市、東洋町、奈半利町、安田町、田野町、中土佐町、四万十町、黒潮町、大月町、芸西村に「避難指示」 09:42時点