米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞の発表・授賞式が7日（日本時間8日）に米ニューヨークで行われた。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が代表取締役を務める「CHIMNEY TOWN」が共同プロデューサーとして参画する舞台「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」がミュージカル演出賞を受賞した。「ミュージカル・リバイバル作品賞」など計9部門にノミネートされていた。「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」は、アンドリュ