◇インターリーグドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠でのエンゼルス戦に敗れ、連勝は2でストップ。同戦の連勝も5で止まった。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は5打数2安打と2試合連続のマルチ安打を記録し、打率を.302まで上昇させた。デーブ・ロバーツ監督（54）は高いレベルでの好調を維持する大谷への、絶大な信頼感を口にした。大谷は2点を追う3