森永乳業は、カップアイス『MOW（モウ）』シリーズから、夏限定の新シリーズ「Wジェラート」として『MOW（モウ）Wジェラート塩バニラ＆メロン』を本日より全国で数量限定発売する。【写真】メロン×塩バニラがマーブルに…『MOW Wジェラート』開封カット記録的な猛暑が続き、夏の暑さが年々厳しさを増す中、外出を控えて自宅で過ごすイエナカ消費の需要が広がり、夏場のアイスには「さっぱりとした清涼感」と「満足感」の両