節目の6万4000円を割り込んだ日経平均株価を示すモニター＝8日午前、東京都港区の外為どっとコム週明け8日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続落した。前週末終値からの下げ幅は一時2600円を超え、5月25日以来、2週間ぶりに節目の6万4000円を割り込んだ。前週末の米国での株安を受け、人工知能（AI）や半導体関連銘柄を中心に売りが膨らみ相場を押し下げた。午前9時15分現在は前週末終値比2440円42銭安の6万4