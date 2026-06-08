◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン最終日（2026年6月7日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）18位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は71で回り、通算イーブンパーの17位で4日間の戦いを終えた。ホールアウト後にはU―NEXTのインタビューに答えた。一問一答は以下の通り。――今日1日振り返っていかがですか？「チャンスが比較的多かった中で、なかなか決め切ることができなくて。前半はしの