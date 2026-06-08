マイストローの洗浄用ブラシって、金属軸だと使っているうちに曲がって使いにくくなるのが難点…。今までいくつもダメにしてきた筆者がたどり着いたのが、ダイソーの『自在に曲がるストロー洗いブラシ』でした！プラ軸なのに柔軟性があり、曲がったストローにも沿わせやすく快適な使い心地。フック付きで保管にも便利です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：自在に曲がるストロー洗いブラシ価格：￥110（税込）販売ショッ