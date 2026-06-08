推し活の必須アイテムとも言えるトートバッグ。先日ダイソーで「大切なグッズを雨から守りたい！」「うちわがすっぽり収まるサイズ感がほしい！」といったこだわりと悩みを解決するトートを発見！便利な仕切り付きで見た目も使い勝手も抜群なのに、330円（税込）と他所で購入するよりも、断然お得で優れものです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ギンガムチェックPVCトートバッグ価格：￥330（税込）カラー展開：黒、ベ