リヴァプールのエースであったエジプト代表FWモハメド・サラーは、いよいよクラブを去ることになった。サラーにとっての最終年は、ゴール数を大きく落としただけでなく、監督との確執、メディアからの批判と厳しいものとなってしまった。かつてリヴァプールでサラーとともに戦った元クロアチア代表DFデヤン・ロヴレンは、サラーと親しい仲にあると言われる。同選手は今季のサラーに対する批判や扱いを「ひどいものだった」と『WINW