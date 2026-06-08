現地7日に行われた国際親善試合、デンマーク代表とウクライナ代表の一戦で、アクシデントが起きた。先発していたデンマークMFクリスティアン・エリクセンが、65分に胸を押さえてピッチに倒れ込んでしまった。エリクセンは一時意識を失ったものの、医療処置を受けたのちに自力で救急車へ移動。病院へ搬送された。デンマークサッカー協会はチームドクターの声明を次のように発表している。「クリスティアンは無事であり、自力でピッ