ダイソーで見つけたキッチンシートスポンジは、汚れたらすぐ交換できる手軽さが魅力のキッチン便利グッズ。薄手で柔らかく、グラスや食器を傷つけにくいだけでなく、水筒やお弁当箱など複雑な形状にもフィットします。キッチンだけでなく浴室や洗面所の掃除にも活躍するので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンシートスポンジ（26枚、泡立ちソフトタイプ）価格：￥110（税込）サイズ（