ブラインドやドアの取っ手まわりなど、凹凸や隙間がある場所の掃除は意外と手間がかかります。雑巾で拭こうとしても細かい部分まで届きにくい…そんなときに便利なのが、セリアで買える手にはめて使うタイプのお掃除グッズです。気になる部分を挟むようにして拭けるので、まとめて一気に拭き上げられて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マイクロファイバー パクパク手袋 2P価格：￥110（税込）サイズ（約）：