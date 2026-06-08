フォークシンガー松山千春（70）が7日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。同郷北海道出身のロックシンガー大黒摩季（56）の実家の家業を明かす一幕があった。松山は現在、春の全国ツアー中。3日に開催した東京でのライブには大黒の他、元巨人監督の原辰徳氏、青学大駅伝部監督の原晋氏らが訪れた。松山は「大黒摩季、来てました」と前置きした上で「何と言っても、大黒摩季のところはパン屋さん。キム