フォークシンガー松山千春（70）が7日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。5月31日に悪性リンパ腫のため、92歳で亡くなった歌手菅原洋一さんをしのんだ。「菅原洋一さん、亡くなったんだなぁ。92歳だったんだ」としみじみ切り出した。「俺、菅原洋一さん好きでさ。特に『知りたくないの』っていう歌が大ヒットしたべ。1967年、俺が55年生まれだから、俺が11歳12歳の頃だよ。そんな時に『知りたくないの