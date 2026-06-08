気象庁は8日、フィリピン付近で発生した大規模な地震の影響を受けて、午前9時5分、日本太平洋沿岸の地域に津波注意報を発令した。茨城県から沖縄県までの広い地域に及んでいる。津波注意報の発令は朝の情報番組の時間帯に重なり、NHKや民放各局は、それまで放送していた内容を変更するなどして、津波注意報や到達予想時刻に関してのニュースを伝えた。NHKでは「あさイチ」の放送を途中で終了し、ニューススタジオからの地震に関す