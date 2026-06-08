乳がんを公表した演歌歌手の石原詢子（58）が、7日までに自身のブログを更新。5回目の抗がん剤の投与を終えたことを報告した。石原は「昨日、5回目の抗がん剤の投与を無事に終えました。今回から新しい抗がん剤」と報告した。続けて「それに加えて、リンパ節から身体の全体に散らばってしまったであろう？今回のにっくきがん細胞をやっつける注射も同時に開始。この注射、腿に打つんです・・最初に20 CC打つんですが、強烈に痛