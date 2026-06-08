グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。入浴ショットを公開した。天羽は「お風呂なう(撮影中)」とつづり、バスタオル姿の入浴シーンを投稿。天羽はバスタブのへりにバストを乗せ、たわわな谷間を強調させている。この投稿にフォロワーからは「素晴らしいパイです」「反則だろ！」「ビックリした！」とコメントが寄せられている。