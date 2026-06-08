元＃ババババンビの宇咲（23）が、7日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。宇咲は「『ENTAME36℃vol.05』ぜひチェックしてね♪表紙は十味ちゃん！」と、グラビア掲載を報告。ランジェリー姿で見つめるオフショットを添えた。またアザーカットも公開されており、制服姿や穴の開いたワンピース水着姿を披露。「衣装で制服を着る機会はいままでも何度もあったのですが、最近は制服がなんか恥ずかしいな、