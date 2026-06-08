気象予報士の舩橋沙貴さんが7日にインスタグラムを更新。難聴を公表して1年が経ったことを報告した。舩橋さんは「難聴を公表して、あっという間に昨日で一年が経ちました」とつづり「気象キャスターというお仕事をさせていただく中で、聴こえにくいことで困ることは沢山あったけど、周囲の皆さんの優しさにたくさん支えていただきました」と心境を明かした。続けて「【みんなに寄り添う天気予報】目指して、次の1年も頑張ります！