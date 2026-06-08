タレントほしのあき（49）が、7日までにインスタグラムを更新。ヘアセットした姿を動画と写真で披露した。ほしのは「ヘアセットして大好きなお友達のバースデーパーティへ」と報告し、その様子を公開。髪をふわふわに巻いて大きなリボンを付けた、キュートなスタイルを動画と写真で投稿している。この投稿にフォロワーからは「何時もきれいで皇成君も自慢ですね」「年齢重ねても美しい」「50前とは思えない」とコメントが寄せられ