歌舞伎俳優中村獅童（53）が7日、インスタグラムを更新。子供たちが、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のグローグーと”兄弟”になったと投稿した。獅童は長男陽喜（8）、次男夏幹（5）とグローグーのスリーショットをアップし「かわいい兄弟ができました」と記した。獅童と夏幹は現在、歌舞伎座で「子連れ狼」に出演中。「−マンダロリアン・アンド・グローグー」ジョン・ファブロー監督が「日本の