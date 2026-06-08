グラビアアイドル木村夢叶が7日までにインスタグラムを更新。寝起き風のグラビアを投稿した。木村は「寝起き」とコメント。布団から起き上がる、ランジェリー姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「めちゃカワ！！」「寝起きも可愛い」「可愛いすぎやん…」とコメントが寄せられている。木村はゆるふわ合法ロリ系アイドル「ゆめのうさぎ」元メンバー。身長148センチ、Gカップ。ネット上で「令和の下乳クイーン」と称される