滋賀県竜王町の観光農園では、初夏の味覚「さくらんぼ狩り」が人気を集めています。 赤く実った、さくらんぼ。滋賀県竜王町にある観光農園では関西では珍しいさくらんぼ狩りが行われていて、家族連れなどでにぎわっています。 この農園では13品種のさくらんぼを栽培していて、そのうち8品種ほど、約45本の木でさくらんぼ狩りが楽しめるということです。 今年は天候に恵まれたことなどから実は大粒で甘く豊作だということで、訪