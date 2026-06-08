最終ラウンド、18番でパーパットを決め、ホールアウトする畑岡奈紗。通算3アンダーで6位＝リビエラCC（共同）【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】女子ゴルフのメジャー第2戦、全米女子オープン選手権は7日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCC（パー71）で最終ラウンドが行われ、首位と2打差の5位から出た畑岡奈紗は72と落とし、通算3アンダーの281で6位だった。69のネリー・コルダ（米国