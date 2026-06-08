米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）』にて新設された「ホラー＆サスペンス部門」のイベント「バズより、震え。〜縦型ホラーナイト〜」が6月7日、WITH HARAJUKU HALLにて開催され、映画監督の片山慎三、呪物・怪異蒐集家のはやせやすひろ（都市ボーイズ）、俳優の平川結月、同アワード主催者の株式会社CRG代表取締役CEO・四宮隆史氏が登壇。「最恐」の縦型シ