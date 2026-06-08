東京湾フェリーはフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生し。関東地方などに津波注意報が発令されたことを受け、運航を見あわせている。東京湾フェリーは神奈川の久里浜と千葉の金谷を約40分で繋ぐフェリーで、金谷9時20分発の便から運航を見合わせ、津波注意報が解除されるまで、としている。千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後1時0