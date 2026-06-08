８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、シマケン（佐野晶哉）が新聞に夕凪のことを書き、りん（見上愛）が激怒。ネットでもシマケンの行為に賛否両論が巻き起こっている。りんは、廃娼運動の記事を見て新聞社にこの運動について聞きに行くも、逆に編集長から夕凪も運動に参加してほしいと言われてしまう。誰かが声を上げなければ社会は変わらないという編集長だったが、りんは矢面に立つことで夕凪がつらい状