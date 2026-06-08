ももいろクローバー結成メンバーで、歌手や女優として活動する伊倉愛美（32）が7日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる女児出産を発表した。「ご報告」と題し、「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と報告。5月21日に生まれた女児の写真も公開し「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました。妊娠中から支えてくださった皆さまに、心から感謝し