「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが7日、自身のインスタグラムを更新。6日に仙台で開催された格闘技イベント「RIZIN」を観戦した様子を投稿した。「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI行ってまいりました！！」と報告し、ボディーラインが際立つピチピチ白Tシャツに黒ミニスカートにRIZINの迷彩柄帽子をコーディネートしたショットを公開した。選手のボードの脇に立ってポーズをとったり、観客戦で大会を楽し