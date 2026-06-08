高知県には、津波注意報が発表されています。高知・室戸市室戸岬の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前10時42分。高知・土佐清水の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前10時51分。高知の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時46分。高知・須崎港の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時45分。高知・中土佐町久礼港の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時46分。