サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）大会の取材を長く続けたサッカージャーナリスト・賀川浩さん（２０２４年に９９歳で死去）の功績をたたえ、「芦屋賀川サッカー文庫」が兵庫県芦屋市立図書館に設けられる。賀川さんが日本サッカー協会から託された資料２０００点以上が市に寄贈された。１１日開幕（日本時間１２日）のＷ杯北中米３か国大会に合わせて、一部を公開する。神戸市出身の賀川さんは戦後、産経新聞社に入り、記者と