人気アニメーション映画シリーズ10年ぶりの新作『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』（原題：Ice Age: Boiling Point）が、2027年に日本で公開されることが決定（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）。あわせて、ティザー予告映像とティザーポスターが公開された。【動画】『アイス・エイジ』最新作、ティザー予告2002年に1作目『アイス・エイジ』が公開されて以来、マンモスのマニー、ナマケモノのシド、サーベル