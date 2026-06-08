■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本 3ー2 カナダ（日本時間8日、カナダ）【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪” ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで前回、4位の女子日本代表（世界ランク4位）は地元のカナダ（同10位）にセットカウント3ー2（29ー27、25ー20、23ー25、28ー30、15ー12）で勝利、開幕か