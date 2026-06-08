タレントの有吉弘行（52）が、パーソナリティーを務める7日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。NHK朝ドラについて言及した。NHKは4日、28年度前期連続テレビ小説が、宮藤官九郎脚本、河合優実主演の「ほんのモキチ」に決まったと発表した。有吉は「2028年、2年後？2年後の朝ドラが宮藤官九郎さんだって。2度目の脚本」と宮藤が「あまちゃん」以来2度目の朝ドラ脚本を務めることに触れ、ヒ