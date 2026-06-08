アイドル活動と並行して、俳優としても着実にキャリアを重ねてきた「なにわ男子」の道枝駿佑さん。ファンの記憶に残る出演作にも注目が集まっています。All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：『母になる』（柏崎広）／