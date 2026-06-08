All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、「好きな二世タレント」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：宇多田ヒカル／58票2位にランクインしたのは、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんです。1998年に15歳でリリースしたデビューシングル『Automatic/time will tell』がダ