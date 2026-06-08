上田綺世と渡辺剛を擁するオランダの名門フェイエノールトは現地６月７日、ロビン・ファン・ペルシ監督と袂を分かち、2026-27シーズンを新たな指揮官のもとでスタートさせると発表した。ファン・ペルシ監督は、2025年２月に解任されたブライアン・プリスケ監督の後任として、フェイエノールトの指揮官に着任。就任１年目にチームはリーグ戦を３位で終え、２年目の今季は２位でフィニッシュし、来季のチャンピオンズリーグ（CL