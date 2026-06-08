大型IPOを控え換金売りが意識されやすい 今週の日本株相場は、上値の重い展開を想定する。前週の日経平均株価は一時6万8786円まで上昇し史上最高値を更新したが、週末にかけてはAI・半導体関連株を中心に利益確定売りが強まり、伸び悩む展開となった。その後、米国株市場で半導体株指数が（SOX指数）10％を超える急落となった。週明けの東京市場も大幅続落で始まるのはほぼ確実だろう。 今週最大の焦点は、12日に予定されている