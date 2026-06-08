元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が8日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。エプロン姿の“若奥さま”ショットを公開した。「ありがとうございました鉄腕DASH」とつづり、ピンクのほっかむりに紺のエプロン姿でハンバーグを焼いている写真をアップした。7日に放送された日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜後7・00）に出演し、兵庫県宍粟市千種町で「100人食堂」を開催。「しい