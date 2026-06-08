8日（月）の関東は、昼ごろにかけて断続的に雨が降るでしょう。午後はいったん雨がやみますが、夕方以降は北部から雨雲が南下し、夜遅くには関東の広い範囲で再び傘の出番となりそうです。■雨は昼ごろまで日中はやみ間も夜は再び傘の出番7日（日）に梅雨入りの発表があった関東は、8日（月）も朝からしとしとと雨が降り続き、梅雨空が広がっています。次第に雨の範囲は狭まってきていますが、このあとも昼ごろにかけて降ったり